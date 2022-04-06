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В Уфе экстренно эвакуировали главный корпус УГНТУ

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Шестого апреля днем занятия в Уфимском государственном нефтяном техническом университете прервались из-за срочной эвакуации.

Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранительных органах, на электронную почту университета пришло письмо с угрозами о минировании здания.

Были эвакуированы студенты и сотрудники главного корпуса (Космонавтов, 1). На место прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи, кинологи с собаками и полиция. По итогам проверки здания взрывчатых устройств обнаружено не было.

Утром 28 марта в 472 школы Уфы также поступили сообщения о минировании, к каждой из них прибыли спасатели и кинологи с собаками, в результате проведенных поисково-розыскных мероприятий взрывные устройства также не были обнаружены.

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