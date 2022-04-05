Андрей Назаров: «Санкции однажды отменят, игроки захотят вернуться на российский рынок, но будут ли их здесь ждать – большой вопрос»

«В последний месяц из-за ухода многих иностранных компаний ситуация на рынке труда становится одной из самых обсуждаемых тем.

Стоит вспомнить, что в 2020–2021-м, несмотря на связанный с пандемией кризис, нам удалось удержать уровень безработицы на самой низкой с 1993 года отметке – 4,3%.

Уже сейчас есть понимание, что рынок труда значительно изменится в ближайшие год-два и будет ориентирован опять же на импортозамещение – другого выхода у нас нет. В свое время мы переживали из-за продуктовых контрсанкций – однако политика импортозамещения не только защитила от перебоев с поставками, но и укрепила отечественное сельское хозяйство. В этот раз отдельные сегменты рынка труда изменятся в разной степени. Приведу примеры.

Зоной роста станет бизнес, особенно в сфере импортозамещения: на рынке освобождаются позиции, прежде занятые иностранными компаниями, а вакуума, как вы знаете, в экономике не бывает — всегда найдется тот, кто закроет эту потребность. Государство будет поощрять, в частности, стартапы, способные заменить выбывшие звенья логистической цепочки. Мы в республике дополнительно создали Центр импортозамещения и импортоснабжения для сопровождения таких инициатив, помощи в поиске новых партнеров и рынков сбыта продукции.

Как никогда актуальными станут профессии антикризисных менеджеров и финансовых консультантов.

Обретут новую популярность рабочие профессии – их представители уже сегодня в дефиците. Мы в республике и раньше активно инвестировали в модернизацию среднего специального образования, а в этом году планируем вложить в него еще миллиард рублей.

Особое место займут IT-компании – им оказывают беспрецедентную поддержку.

Аналогичная ситуация со строительством, которое дает, как я уже писал, синергический эффект развития многих отраслей и служит эффективным антикризисным инструментом.

Останутся востребованными отрасли, связанные с жизнеобеспечением: производство продуктов питания, ритейл, фармацевтическая и медицинская промышленность.

Сохранится стабильность в бюджетных организациях и на крупных предприятиях добывающей промышленности – для этого принимаются все меры, есть запас прочности.

Хочу добавить, возможно эмоционально: да, иностранные организации много вложили в подготовку клиентоориентированных специалистов, научив их работать по высоким стандартам качества, но внезапный уход с рынка, на мой взгляд, является непорядочной позицией в отношении контрагентов, а главное сотрудников, отдавших этим компаниям многие годы. У нас в Башкортостане так не поступают – мы соблюдаем договоренности. Конечно, санкции однажды смягчат или отменят, и игроки захотят вернуться на российский рынок, но будут ли их здесь ждать – большой вопрос», – написал Назаров.