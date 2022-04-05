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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев раскритиковал чиновников из-за затопленных улиц

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Пятого апреля на совещании в администрации мэр Уфы Ратмир Мавлиев остался недоволен докладом о состоянии ливневых канализаций.

vk.com/ratmir.mavliev

«Я вот не понимаю. У вас каждая весна как будто новая. Вы что, не знаете места концентрации воды что ли? Вот сейчас на видео показали Индустриальное шоссе – вы не знали, что там такая ситуация?

На опережение надо работать. Главы, вы же все знаете такие места, так в чем проблема? Коллектив есть, вы информацией не обмениваетесь или что?

Снега выпало много, понятно, что сейчас будут затопления. Работайте на опережение», – сказал Ратимир Мавлиев.

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