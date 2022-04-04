Уфимская компания запустила производство компактных домов на колесах

«Такие дома на колесах начали делать наши уфимские ребята из компании Kami camper. По сути, это прицеп для автомобиля, который позволяет с комфортом путешествовать на дальние расстояния. За границей подобный транспорт очень популярен, в России таких производств пока единицы.

Авторы идеи говорят, что их дома на колесах одновременно легкие и теплые. Внутри есть все необходимое, можно установить и солнечные панели, которые дадут электричество для работы техники.

Дома-прицепы можно будет брать напрокат – для путешествий по Башкортостану и России. По-моему, неординарное решение для тех, кто организованным турам предпочитает поездки "дикарями".

Вот такая получилась реклама, с одной стороны. А с другой – это отличная альтернатива для тех, кто любит путешествовать, а значит – и новые возможности для развития внутреннего туризма. А еще – иллюстрация того, что бизнес можно построить на основании одной блестящей идеи», – написал Радий Хабиров.