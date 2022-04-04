18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Радий Хабиров предложил уфимцам выбрать расцветку для новых троллейбусов

Поделиться:

Глава республики Радий Хабиров в соцсетях сообщил о том, что сейчас ведется работа над партией новых троллейбусов, которые выйдут на маршруты в 2022 году.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

«Ко мне обратилось руководство нашего троллейбусного завода. Дали мне очень тяжелое и ответственное поручение – выбрать расцветку наших троллейбусов.

По соглашению, которое мы заключили, до конца 2022 года, завод поставит нам 45 троллейбусов. Работа ведется. Но ношу по выбору цвета на себя взять не могу – не мне решать. Поэтому хочу посоветоваться с вами, дорогие уфимцы. Прикладываю варианты – и пусть горожане сами решат, какая расцветка им приятнее.

Очень надеемся, что к концу года эти красавцы побегут по улицам Уфы», – написал Радий Хабиров в VK, приложив варианты расцветки будущих троллейбусов.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: