Радий Хабиров предложил уфимцам выбрать расцветку для новых троллейбусов

«Ко мне обратилось руководство нашего троллейбусного завода. Дали мне очень тяжелое и ответственное поручение – выбрать расцветку наших троллейбусов.

По соглашению, которое мы заключили, до конца 2022 года, завод поставит нам 45 троллейбусов. Работа ведется. Но ношу по выбору цвета на себя взять не могу – не мне решать. Поэтому хочу посоветоваться с вами, дорогие уфимцы. Прикладываю варианты – и пусть горожане сами решат, какая расцветка им приятнее.

Очень надеемся, что к концу года эти красавцы побегут по улицам Уфы», – написал Радий Хабиров в VK, приложив варианты расцветки будущих троллейбусов.