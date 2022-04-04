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Радий Хабиров поручил очистить города Башкортостана от зимней грязи к началу мая

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Четвертого апреля на совещании в правительстве республики обсудили очистку городов от грязи и мусора, скопившихся за зиму.

«Сегодня четвертое апреля. Как мы всегда говорим, у нас задача, чтобы к первому мая наши города и села должны быть вылизаны.

Они должны отряхнуться от грязи, накопленной за зиму, от снега, воды и так далее. Просто обычными нашими действиями мы к этой дате населенные пункты не очистим, много грязи скопилось. Вдоль дорог я много видел, пока ездил. Надо быстро отряхнуться от этой зимней грязи – вот наша задача», – сказал Радий Хабиров.

И.о. министра ЖКХ Алан Марзаев заявил, что процесс уборки городов уже запущен, но его тормозит поздняя весна, поэтому сейчас принято решение рыхлить и вывозить снег.

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