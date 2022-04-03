Стало известно, когда в Уфе установится сухая погода

Похоже, во втором месяце весны в Уфе наконец-то растает снег. Погода на ближайшую рабочую неделю.
По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей неделе солнца будет мало, осадки будут каждый день до четверга, далее установится сухая погода по крайней мере до воскресенья.
Понедельник, 4 апреля: до +11°, облачно, временами дождь, в ночь на вторник – 0°, временами небольшие осадки;
Вторник, 5 апреля: до +3°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на среду – до -5°, небольшой кратковременный снег;
Среда, 6 апреля: до +7°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – до +1°, временами небольшие осадки;
Четверг, 7 апреля: до +7°, облачно прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – -3°, без осадков;
Пятница, 8 апреля: до +12°, облачно, без осадков.
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