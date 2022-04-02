Башкортостан получит инфраструктурные облигации на 20 млрд рублей

«Сегодня в Москве с Единым институтом развития договорились о получении для Башкортостана инфраструктурных облигаций на 20 млрд рублей со сроком на 15 лет.

8,5 млрд мы направим на создание инфраструктуры второй очереди микрорайона Уфы – Забелье. Это позволит нам построить здесь более 3,5 млн кв.м. жилья до 2026 года. В деле развития жилищного рынка в Уфе это будет настоящий прорыв.

Другая часть инфраструктурных облигаций пойдет на строительство социальных объектов в столице республики: математического лицея – три млрд руб., планируем, что он станет одним из лучших в стране, и возведение госпиталя ветеранов войн – 10 млрд руб.

Также с коллегами обсудили запуск в Башкортостане совместной ипотечной программы для IT-специалистов и ряд других направлений. Все это дополнительно позволит нам создать комфортную городскую среду в нашей республике», – написал Назаров в соцсетях.