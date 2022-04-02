Из Уфы в Приютово запустили электропоезд «Ласточка»

«Ласточка» – это электропоезд нового поколения, каждый вагон в нем оборудован климатической установкой, розетками, специальными площадками для багажа, подъемниками для инвалидов и системами обеззараживания воздуха.

Количество пассажиров посадочных мест после замены поезда увеличилось с 361 до 414, время в пути сократилось до 2 часов 55 минут (раньше – 3-4 часа). Остановки предусмотрены на станциях «Дема», «Алкино», «Чишмы-1», «Шингак-Куль», «Давлеканово», «Раевка», «Шафраново», «Аксеново» и «Аксаково».

«Это наш второй скоростной маршрут. Первый – в Оренбург – тоже очень востребован у наших жителей. Еще одну "Ласточку" мы планируем запустить в сторону Белорецка, в очень популярном среди туристов направлении.

Важно, что железнодорожный транспорт становится удобным не только с точки зрения подвижного состава и скорости. Выстроена грамотная маршрутизация поездов, работают мобильные приложения для покупки билетов, есть система федеральных и региональных льгот», – написал Радий Хабиров.