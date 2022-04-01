ООО «БашРТС» заявляет о снижении платы за отопление

Как сообщает компания, несмотря на морозный период, средняя сумма начислений за отопление в домах с общедомовыми приборами учета тепловой энергии (ОДПУ ТЭ) оказалась на 3% ниже значений марта 2021 года.

В «БашРТС» объясняют это разницей температур наружного воздуха: в среднем март в этом году был теплее, чем в прошлом. В домах без ОДПУ ТЭ ежемесячные начисления производятся по нормативу, установленному Госкомитетом по тарифам, и не меняются в течение отопительного периода (восемь месяцев в году).

В дальнейшем суммы за отопление в квитанциях будут снижаться ежемесячно (при наличии ОДПУ ТЭ), а в летний период и вовсе будут нулевыми, так как оплата сейчас производится по факту потребления тепла.