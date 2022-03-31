В Башкортостане суд конфисковал имущество бывшего полицейского на 15,9 млн рублей

Полицейский был уволен из органов по утрате доверия. У него обнаружили два снегохода общей стоимостью порядка 1,4 млн рублей, три нежилых помещения в Уфе, дом и земельный участок в Белорецком районе.

Все это было записано на родственников и третьих лиц, которые также не имели возможности приобрести их на законные доходы.

Когда началось разбирательство, недвижимость полицейский успел продать, так что сумму в 14,5 млн рублей с него взыскали деньгами.

В свою защиту полицейский заявил, что все это покупалось на деньги его родственника, который заработал более 10 млн на бирже, но доказательств представить не смог.

Попытка оспорить решение Уфимского районного суда в Верховном суде также не увенчалась успехом.