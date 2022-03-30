В Башкортостане бывший директор колледжа предстанет перед судом

В 2019 году Башкирский аграрно-технологический колледж заключил с компанией «Водолей» контракты на проведение ремонта систем водоснабжения и канализации.

Общая сумма договоров составила около 300 тыс. рублей. По версии прокуроров, после этого директор колледжа самовольно изменил условия договора, внес туда работы, которые по факту не проводились, и подписал их приемку.

Далее он обязал подрядчика подписать договоры и вернуть ему деньги за вписанные им услуги. Деньги он потратил по своему усмотрению.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «незаконное вмешательство в деятельность юридических лиц».