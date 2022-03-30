Радий Хабиров: «Санкции открыли новые возможности для пищевой промышленности республики»

«Как и во многих других отраслях нашей экономики, санкции открыли новые возможности для пищевой промышленности республики.

Один из примеров – хорошо известное в Башкортостане предприятие "Турбаслинские бройлеры". Здесь построили новый цех по производству полуфабрикатов из куриного мяса для сети быстрого питания. В условиях, когда поставки сырья из-за рубежа ограничены, наши местные производители готовы обеспечивать предприятия общепита качественными продуктами. Благодаря открытию нового цеха на предприятии создали 75 дополнительных рабочих мест. Сейчас здесь производят 120 тонн готовой продукции в месяц, в ближайшее время объем планируют увеличить до 300 тонн.

Недавно на "Турбаслинских бройлерах" завершилась масштабная модернизация – реконструировали комплексы на 60 тыс. тонн птицы. В итоге предприятие готово обеспечить запросы и внутреннего, и внешнего рынков. Теперь птицефабрике предстоит стать опорным предприятием холдинга по производству и переработке мяса птицы для ближнего и дальнего зарубежья. Наша продукция пойдет на экспорт в Узбекистан, Вьетнам, Китай, Молдову.

На "Турбаслинские бройлеры" приходится около 70% мяса бройлеров в Башкортостане. Мощности предприятия позволяют в год производить более 54 000 тонн мяса, более 44 млн куриных яиц, более 7 000 тонн продукции глубокой переработки – колбас, ветчины, мясных деликатесов, полуфабрикаты и другое», – написал Радий Хабиров.