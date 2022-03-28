В Башкортостане перед судом предстанут 2 министра и 3 высокопоставленных чиновника

В 2016 году правительство республики начало строить очистные сооружения в селе Маячный под Кумертау, они должны были обеспечить канализацией жителей села, учебные и другие учреждения.

Следствие считает, что по завершении строительства начальники Управления капитального строительства получили информацию о том, что очистные сооружения возведены с нарушениями – не были проведены пусконаладочные и другие обязательные работы, предусмотренные регламентом.

Несмотря на это, они отправили акт приемки объекта на подпись главе администрации Кумертау и его заместителю, а те, зная о нарушениях, утвердили акт и выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

После этого Управление капитального строительства отчиталось об успешном завершении строительства и исполнении государственных контрактов, а также в полном объеме оплатило работы подрядчика.

В результате незаконченный объект был введен в эксплуатацию, а так как использовать его невозможно, он так и не начал работу и в итоге пришел в аварийное состояние.

Затраты на объект оцениваются в 95 млн рублей, плюс на бюджетные средства придется проводить восстановительные работы, а также нарушены права жителей Кумертау.

Обвиняемые вину не признают, на их имущество наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Башкортостана.