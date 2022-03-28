В Башкортостане перед судом предстанут 2 министра и 3 высокопоставленных чиновника

В деле фигурируют министр ЖКХ республики Борис Беляев, министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев, замначальника Управления капитального строительства Рамиль Сафин, глава отдела капитального строительства и реконструкции Шадмурат Бикимбетов и экс-замглавы администрации Кумертау Юрий Куров.
vk.com/Борис Беляев
В 2016 году правительство республики начало строить очистные сооружения в селе Маячный под Кумертау, они должны были обеспечить канализацией жителей села, учебные и другие учреждения.
Следствие считает, что по завершении строительства начальники Управления капитального строительства получили информацию о том, что очистные сооружения возведены с нарушениями – не были проведены пусконаладочные и другие обязательные работы, предусмотренные регламентом.
Несмотря на это, они отправили акт приемки объекта на подпись главе администрации Кумертау и его заместителю, а те, зная о нарушениях, утвердили акт и выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
После этого Управление капитального строительства отчиталось об успешном завершении строительства и исполнении государственных контрактов, а также в полном объеме оплатило работы подрядчика.
В результате незаконченный объект был введен в эксплуатацию, а так как использовать его невозможно, он так и не начал работу и в итоге пришел в аварийное состояние.
Затраты на объект оцениваются в 95 млн рублей, плюс на бюджетные средства придется проводить восстановительные работы, а также нарушены права жителей Кумертау.
Обвиняемые вину не признают, на их имущество наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Башкортостана.
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