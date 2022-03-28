Радий Хабиров: «Экономика республики находится в высоком темпе, мы сможем нивелировать последствия санкций»

«Пришли данные по индексу промышленного производства за первые два месяца 2022 года. Он очень хороший – 112,4%. Средний по России – 107,5%. Экономика республики находится в высоком темпе.

Понятно, что мы будем ожидать сильные удары по экономике из-за санкционного давления, но с таким хорошим запасом и если мы хорошо организуем работу, то сможем существенно демпфировать негативные последствия. Поэтому прошу всех на рабочих местах быть предельно мобилизованными», – сообщил Радий Хабиров.

По словам главы республики, наибольший рост отмечается в производстве электрического оборудования (в 4 раза), лекарств (в 1,7 раза) и металлических изделий (142%), а также в сырьевом секторе.