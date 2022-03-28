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Радий Хабиров: «Экономика республики находится в высоком темпе, мы сможем нивелировать последствия санкций»

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28 марта на совещании в правительстве республики Радий Хабиров рассказал о росте промышленного производства в Башкортостане с начала 2022 года.

«Пришли данные по индексу промышленного производства за первые два месяца 2022 года. Он очень хороший – 112,4%. Средний по России – 107,5%. Экономика республики находится в высоком темпе. 

Понятно, что мы будем ожидать сильные удары по экономике из-за санкционного давления, но с таким хорошим запасом и если мы хорошо организуем работу, то сможем существенно демпфировать негативные последствия. Поэтому прошу всех на рабочих местах быть предельно мобилизованными», – сообщил Радий Хабиров.

По словам главы республики, наибольший рост отмечается в производстве электрического оборудования (в 4 раза), лекарств (в 1,7 раза) и металлических изделий (142%), а также в сырьевом секторе.

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