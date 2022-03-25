В Уфе пройдут массовые проверки водителей

В Уфе проверки проведут в субботу, 26 марта по всему городу. Как сообщает пресс-служба ведомства, особое внимание будет уделяться «водителям, управляющим автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, а также выявлению грубых нарушений ПДД, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения»,

Госавтоинспекция Уфы напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Согласно последнему отчету, за минувшие сутки в Уфе зарегистрировано 154 ДТП, в двух из них пострадали два человека.