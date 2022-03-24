Мэр Уфы Ратмир Мавлиев не будет повышать себе зарплату

«Сегодня на заседании Горсовета рассмотрели вопрос о повышении зарплаты для муниципальных служащих. В нынешних непростых условиях совместно с моими заместителями и главами районов считаем неправильным поднимать себе зарплату.

Поэтому в первоначальный проект внесли изменения, которые депутаты поддержали. Всем остальным сотрудникам администрации города, а также администраций районов зарплаты будут проиндексированы», – написал в соцсетях Мавлиев.

Речь шла о повышении с первого апреля 2022 года оклада мэра до 19 123 рублей, его первого заместителя – до 12 412 рублей. Должна была повыситься зарплата и у глав районов города.

Зарплата сотрудников администрации и ее главы состоит из оклада, различных доплат и премиальных выплат. Доплаты глава администрации Уфы получает в размере 6,1 должностных окладов, главы районов – в размере пяти должностных окладов, не считая премиальных выплат.