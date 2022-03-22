18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане на складах запасы сахара превышают годовую потребность республики

Поделиться:

22 марта на сoвещании в правительстве республики замминистра сельского хозяйства прокомментировал рассказал о том, грозит ли Башкортостану дефицит сахара.

По словам чиновника, на складах сахарных заводов хранится порядка 36,8 тыс. тонн сахара. В год республика потребляет около 32 тыс. тонн.

Из-за паники, вызванной западными санкциями, жители массово скупают сахар, поэтому темп отгрузки с сахарных заводов увеличился в два раза.

Минсельхоз России планирует увеличить посевные площади сахарной свеклы на треть с 35 до 47 тыс. га, часть площадей приходится на Башкортостан.

Кроме того, до конца мая ООО «Раевсахар» начнет перерабатывать сахар-сырец и планирует выйти на объем до до 25 тыс. тонн сырца в месяц.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: