В Башкортостане на складах запасы сахара превышают годовую потребность республики

По словам чиновника, на складах сахарных заводов хранится порядка 36,8 тыс. тонн сахара. В год республика потребляет около 32 тыс. тонн.

Из-за паники, вызванной западными санкциями, жители массово скупают сахар, поэтому темп отгрузки с сахарных заводов увеличился в два раза.

Минсельхоз России планирует увеличить посевные площади сахарной свеклы на треть с 35 до 47 тыс. га, часть площадей приходится на Башкортостан.

Кроме того, до конца мая ООО «Раевсахар» начнет перерабатывать сахар-сырец и планирует выйти на объем до до 25 тыс. тонн сырца в месяц.