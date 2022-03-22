В правительстве озвучили сроки установки памятника на Советской площади в Уфе

«Кстати, сегодня еще одна дата интересная – исполняется 80 лет со дня вручения на Советской площади знамени башкирской 112-й кавалерийской дивизии.

Мы 11 октября площадь с памятником должны открыть. Мы договаривались об этом, и все, кто имеет к этому отношение, должны сроки выполнить», – сказал Радий Хабиров 22 марта на совещании в правительстве.

На сегодняшний день на площади уже функционирует свето-музыкальный пешеходный фонтан, установлены скамейки и освещение. Место, на котором расположится памятник, огорожено забором.