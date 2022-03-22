Башкортостан будет помогать ДНР стройматериалами

«С главной ДНР подписали коммюнике, которое даст старт межправительственным соглашениям.

Просьба организовать и оказать им помощь. Они говорит, что им даже не столько продукты питания нужны, сколько строительные материалы.

Там все дома разбиты. Разбиты крыши. Сейчас сезон дождей пойдет – нужны шифер, профиль, пленка, фанера, продукты лесопереработки. Будем отправлять конвои», – сказал Радий Хабиров.