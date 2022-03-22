В Уфе владельцам кооператива «Престиж» дали реальные сроки за хищение 13 млн рублей

В 2010 году обвиняемые начали строительство потребительского кооператива «Престиж» на земле, предназначенной для сельского хозяйства.

Администрация города менять вид разрешенного использования земли отказалась. Несмотря на это, участки начали продавать, причем покупателей обманывали, говоря, что земля предназначена для индивидуального жилищного строительства.

Таким образом в период с 2012 по 2017 годы основатели кооператива похитили более 13 млн рублей у 34 жителей.

Суд признал 30 домов самостроем и обязал кооператив снести их и привести землю в первоначальный вид (рекультивировать) за свой счет.

10 декабря 2021 года стало известно, что строения были снесены под контролем судебных приставов. ДПКСО «Престиж» и должностные лица кооператива 24 раза были привлечены к административной ответственности.

Владельцы кооператива вину не признают. Орджоникидзевский районный суд назначил им по пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.