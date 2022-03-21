В Уфе благоустроят 15 дворов за 302 млн рублей

По контракту, до 30 сентября 2022 года должны быть благоустроены следующие дворы.

Ленинский район

Ахметова – 300, 300/1, 300/2, 302.

Аксакова – 60, 72.

Орджоникидзевский район

Богдана Хмельницкого – 133, 135, 143/1.

Кремлевская – 65, 67.

Вологодская – 76, 76/1.

Борисоглебская – 4.

Советский район

Революционная – 88, 90.

Айская – 60, 60/1, 62, 64, 64/4.

Рихарда Зорге – 36, 38.

Октябрьский район

Академика Королева – 30, 30/1, 30/2.

Набережная – 41/1.

Комсомольская – 96/1, 96/2, 100, 100/2.

Парковая – 2/1, 4, 4/1, 6/1.

Калининский район

Маяковского – 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2.

Транспортная – 44, 36/3.

Кировский район

Пушкина – 45, 59/61.

Аксакова – 43.

Карла Маркса – 9/1.

Пушкина – 82.

Демский район

Ухтомского – 10, 12, 14.

Правды – 20, 20/1, 20/2, 20/3.

Максимальная цена контракта составляет 302,4 млн рублей, подрядчик должен обновить асфальт и бордюры, обустроить парковки, зоны отдыха и мусорные площадки.

Всего в Уфе в этом году планируют отремонтировать 54 двора, по всей республике – 200 дворов, на эти цели выделят более миллиарда рублей.