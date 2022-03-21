В Уфе благоустроят 15 дворов за 302 млн рублей

В Уфе объявлен конкурс по отбору подрядчиков на обновление дворовых территорий по программе «Башкирские дворики».
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По контракту, до 30 сентября 2022 года должны быть благоустроены следующие дворы.
Ленинский район
Ахметова – 300, 300/1, 300/2, 302.
Аксакова – 60, 72.
Орджоникидзевский район
Богдана Хмельницкого – 133, 135, 143/1.
Кремлевская – 65, 67.
Вологодская – 76, 76/1.
Борисоглебская – 4.
Советский район
Революционная – 88, 90.
Айская – 60, 60/1, 62, 64, 64/4.
Рихарда Зорге – 36, 38.
Октябрьский район
Академика Королева – 30, 30/1, 30/2.
Набережная – 41/1.
Комсомольская – 96/1, 96/2, 100, 100/2.
Парковая – 2/1, 4, 4/1, 6/1.
Калининский район
Маяковского – 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2.
Транспортная – 44, 36/3.
Кировский район
Пушкина – 45, 59/61.
Аксакова – 43.
Карла Маркса – 9/1.
Пушкина – 82.
Демский район
Ухтомского – 10, 12, 14.
Правды – 20, 20/1, 20/2, 20/3.
Максимальная цена контракта составляет 302,4 млн рублей, подрядчик должен обновить асфальт и бордюры, обустроить парковки, зоны отдыха и мусорные площадки.
Всего в Уфе в этом году планируют отремонтировать 54 двора, по всей республике – 200 дворов, на эти цели выделят более миллиарда рублей.
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