Назначен новый мэр Нефтекамска

Единогласным решением была утверждена кандидатура 38-летнего Эльдара Валидова, который ранее выполнял роль заместителя главы администрации Нефтекамска, а после его ухода – стал врио главы.

21 марта Валидов уже провел свой первый брифинг в новой должности.

Эльдар Валидов родился в Екатеринбурге, учился в нефтекамской школе и в местном филиале БашГУ, по образованию – экономист.

Известно, что он со студенческих лет работал автомехаником, преподавал физику в школе, затем устроился в компанию холдинга «Стройтрансгаз», возглавлял объединение детских клубов, снова сменил специальность – занимался выделением жилья молодым семьям и в 2019 году перешел в администрацию города.