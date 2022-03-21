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Назначен новый мэр Нефтекамска

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Депутаты Горсовета Нефтекамска выбрали нового главу администрации города. Бывший мэр Ратмир Мавлиев был переведен на аналогичную должность в Уфу.

Ратмир Мавлиев и Эльдар Валидов
Фото: instagram.com/eldarvalidov

Единогласным решением была утверждена кандидатура 38-летнего Эльдара Валидова, который ранее выполнял роль заместителя главы администрации Нефтекамска, а после его ухода – стал врио главы.

21 марта Валидов уже провел свой первый брифинг в новой должности.

Эльдар Валидов родился в Екатеринбурге, учился в нефтекамской школе и в местном филиале БашГУ, по образованию – экономист.

Известно, что он со студенческих лет работал автомехаником, преподавал физику в школе, затем устроился в компанию холдинга «Стройтрансгаз», возглавлял объединение детских клубов, снова сменил специальность – занимался выделением жилья молодым семьям и в 2019 году перешел в администрацию города.

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