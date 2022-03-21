Путин подписал указ о назначении судей в Башкортостане

Пресс-служба Верховного суда Башкортостана опубликовала указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».
Указ от 18 марта был подписан президентом России Владимиром Путиным.
На шестилетний срок полномочий назначены:
– председателем Краснокамского межрайонного суда – Рамиль Зиязтинов;
– судьей Иглинского межрайонного суда – Лиана Галикеева;
– судьей Кармаскалинского межрайонного суда – Фаиль Кагиров;
– судьей Салаватского межрайонного суда – Алексей Рузанов;
– судьей Советского районного суда Уфы – Юлия Егорова;
– судьей Уфимского районного суда – Рустам Фаизов.
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