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Путин подписал указ о назначении судей в Башкортостане

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Пресс-служба Верховного суда Башкортостана опубликовала указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

Указ от 18 марта был подписан президентом России Владимиром Путиным.

На шестилетний срок полномочий назначены:

– председателем Краснокамского межрайонного суда – Рамиль Зиязтинов;

– судьей Иглинского межрайонного суда – Лиана Галикеева;

– судьей Кармаскалинского межрайонного суда – Фаиль Кагиров;

– судьей Салаватского межрайонного суда – Алексей Рузанов;

– судьей Советского районного суда Уфы – Юлия Егорова;

– судьей Уфимского районного суда – Рустам Фаизов.

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