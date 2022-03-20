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Тепло и сыро: погода в Уфе 21-25 марта

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Вторая половина марта обещает неуютную, но стабильную погоду с холодными ночами и относительно теплыми днями. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей неделе солнца будет мало, каждую день будут осадки в виде дождя или снега.

Понедельник, 21 марта: до +2°, облачно, временами небольшие осадки, в ночь на вторник – до -6°, небольшой кратковременный снег;

Вторник, 22 марта: до +2°, облачно, временами небольшие осадки, в ночь на среду – до -5°, временами небольшой снег;

Среда, 23 марта: до +4°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на четверг – до -3°, небольшой кратковременный снег;

Четверг, 24 марта: до +4°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на пятницу – -7°, без осадков;

Пятница, 25 марта: до +4°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на субботу – -6°, небольшой снег.

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