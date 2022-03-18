В Башкортостане возбуждено уголовное дело из-за махинаций с землей под детсадом за 105 млн рублей

По версии следствия, в 2019 году ОАО «Стерлитамакское» предоставило суду план и заключение кадастрового инженера ООО «Уралземпроект», в которые были внесены заведомо ложные данные.

В результате Арбитражный суд республики отменил постановление администрации Стерлитамака о предоставлении Отрадовскому сельсовету участка земли. Позже участок был продан ООО «Спецпромкомплект», которому «Уралземпроект» подконтрольно.

Стоимость самого участка оценивается в пять млн рублей, но за это время там на средства из бюджета уже был построен детсад на 139 мест стоимостью 105 млн рублей. Из-за территориальных споров в течение пяти лет детсад не могли ввести в эксплуатацию.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации доказательств, повлекшей тяжкие последствия и мошенничества в особо крупном размере.