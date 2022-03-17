Ратмир Мавлиев официально стал мэром Уфы

В Уфе прошло заседание Горсовета, на котором утвердили нового главу администрации города. Помимо врио мэра Ратмира Мавлиева, на голосование были вынесены еще три кандидатуры.
vk.com/ratmir.mavliev
«Друзья! На заседании Горсовета я был избран главой администрации Уфы.
Благодарю депутатов и жителей за выписанный мне кредит доверия. Спасибо Главе Республики Радию Фаритовичу Хабирову за поддержку. Я не подведу.
Определяющий смысл работы администрации – служение людям, их интересам. Именно чаяния миллиона уфимцев будут для нас главным ориентиром работы, а их комфорт, благополучие и безопасность – приоритетной целью.
Прекрасно понимаю, какие трудности возникли сегодня перед нашей республикой, страной. Но, я обещаю, что приложу максимум усилий, использую все управленческие и профессиональные компетенции, чтобы выполнить поставленные перед городом задачи», – сообщил Ратмир Мавлиев в соцсетях.
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