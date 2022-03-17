Ратмир Мавлиев официально стал мэром Уфы

«Друзья! На заседании Горсовета я был избран главой администрации Уфы.

Благодарю депутатов и жителей за выписанный мне кредит доверия. Спасибо Главе Республики Радию Фаритовичу Хабирову за поддержку. Я не подведу.

Определяющий смысл работы администрации – служение людям, их интересам. Именно чаяния миллиона уфимцев будут для нас главным ориентиром работы, а их комфорт, благополучие и безопасность – приоритетной целью.

Прекрасно понимаю, какие трудности возникли сегодня перед нашей республикой, страной. Но, я обещаю, что приложу максимум усилий, использую все управленческие и профессиональные компетенции, чтобы выполнить поставленные перед городом задачи», – сообщил Ратмир Мавлиев в соцсетях.