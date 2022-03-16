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УФАС потребовало от «Пятерочки» снизить цены

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Управление Федеральной антимонопольной службы выявило нарушения в работе ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»).

«В ходе мониторинга стоимости продовольственных товаров выявлено, что в магазинах "Пятерочка" цены на куриные яйца завышены в Стерлитамакском районе, где торговая сеть занимает доминирующее положение, по сравнению с Уфой, где признаки доминирующего положения отсутствуют.

Закон о защите конкуренции запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, необоснованно устанавливать различные розничные цены на один и тот же товар.

Башкортостанское УФАС России направило в компанию "Агроторг" предупреждение о необходимости снизить цены на куриные яйца до общего уровня в магазинах торговой сети в регионе. Срок исполнения предупреждения – 10 дней с момента получения. УФАС держит ситуацию на особом контроле», – говорится в заявлении УФАС.

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