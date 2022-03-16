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Мэрия Уфы не согласовала проведение ЛГБТ-митинга

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14 марта двое жителей Орджоникидзевского района Уфы подали запрос на проведение митинга в поддержку ЛГБТ-сообщества.

instagram.com/gorsovetufa

16 марта стало известно, что организаторам митинга ответили отказом.

Администрация Уфы объяснила это тем, что действующим законодательством запрещается пропаганда нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

И так как организаторы не могут гарантировать, что вблизи митинга не будет детей, проведение мероприятия невозможно.

Ранее мы писали о том, что Госсобрание республики предлагает запретить пропаганду среди несовершеннолетних идеологии чайлдфри. На предварительное рассмотрение в Совет законодателей при Федеральном собрании РФ направлен законопроект, содержащий поправки в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

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