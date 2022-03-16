Аэропорт Уфы получил 4 звезды в рейтинге международного агентства Skytrax

Представители агентства оценивали работу аэропорта, примерив на себя роли обычных пассажиров.

Высокие оценки аэропорт получил за качество обслуживания клиентов, предоставляемые продукты и услуги, а также за функциональную работу терминалов по таким направлениям, как авиационная безопасность, регистрация пассажиров и обработка багажа с дальнейшей транспортировкой.

«Уфа» является пятым в России, СНГ и Центральной Азии аэропортом, достигшим четырехзвездочного рейтинга после авиагаваней Екатеринбурга, Самары, Казани и Сочи.

«Рейтинг Skytrax является самой престижной международной наградой для аэропортов и авиакомпаний в сфере оценки качества обслуживания пассажиров. Оценивая аэропорт, специалисты исходят из самых высоких стандартов, уделяя особое внимание работе персонала, обслуживанию пассажиров и обработке багажа, а также состоянию и оборудованию терминалов», – говорится в комментарии пресс-службы.