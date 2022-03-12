18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане запретили экспорт сахара, чтобы замедлить рост цен

Поделиться:

Сразу после введения новых санкций в феврале цены начали расти катастрофическими темпами, причем не только на импортные товары, но и на гречку, сахар и некоторые другие продукты, производящиеся в России.

В Башкортостане сдерживание цен и меры господдержки сельского хозяйства обсудили на третьем заседании Антикризисного штаба.

Министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов сообщил о том, что для снижения дефицита и сдерживания цен в регионе было принято временно запретить экспорт сахара за пределы Башкортостана. Пока планируется, что эта мера будет действовать до 31 августа.

Ранее в Минторге объяснили резкое повышение цен на сахар тем, что многие предприятия раньше работали с иностранными производителями, а сейчас переключились на российских, резко повысив спрос, что и привело к увеличению стоимости.

Кроме того, повышению цены на сахар способствуют сами жители, массово скупая его в магазинах: торговые сети отмечают, что спрос на сахар за несколько дней увеличился в разы.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: