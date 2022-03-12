В Башкортостане запретили экспорт сахара, чтобы замедлить рост цен

В Башкортостане сдерживание цен и меры господдержки сельского хозяйства обсудили на третьем заседании Антикризисного штаба.

Министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов сообщил о том, что для снижения дефицита и сдерживания цен в регионе было принято временно запретить экспорт сахара за пределы Башкортостана. Пока планируется, что эта мера будет действовать до 31 августа.

Ранее в Минторге объяснили резкое повышение цен на сахар тем, что многие предприятия раньше работали с иностранными производителями, а сейчас переключились на российских, резко повысив спрос, что и привело к увеличению стоимости.

Кроме того, повышению цены на сахар способствуют сами жители, массово скупая его в магазинах: торговые сети отмечают, что спрос на сахар за несколько дней увеличился в разы.