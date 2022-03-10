«Башавтотранс» предупреждает о проблемах с оплатой проезда в автобусах

«В связи с введением санкций к банковскому сектору России сервисы оплаты Google Pay и Apple Pay заблокировали оплату проезда банковской картой с использованием мобильных телефонов в транспорте. В случае сбоев рекомендуем оплату физической картой!» – говорится в сообщении «Башавтотранса».

Сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay должны работать на картах всех банков, кроме тех, что попали под санкции («ВТБ», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», «Новикомбанк», банк «ФК Открытие»).

Однако проблемы могут возникнуть все равно, если терминал или магазин обслуживается одним из этих банков. Центробанк рекомендует всегда иметь при себе пластиковую карту, чтобы рассчитываться без использования pay-сервисов.