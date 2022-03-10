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В Башкортостане начальник отдела МВД обвиняется в превышении полномочий

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Дело связано со скандалом вокруг автосалона «КамаАвтоторг»: его сотрудники обвинялись в мошенничестве и причинении ущерба на 35 млн рублей 248 жителям республики.

Следствие считает, что в 2019 году обвиняемый начальник отдела по расследованию особо важных дел, превысив должностные полномочия, снял арест с 42 автомобилей, принадлежащих автосалону и арестованных судом.

В результате часть этих автомобилей была продана за 19 млн рублей третьим лицам и потерпевшие своих денег в полной мере не получили.

Обвиняемый вину не признает. На данный момент он отстранен от выполнения служебных обязанностей, а у прокуратуры, проверяющей его имущество, появились вопросы касательно законности его приобретения.

В частности, полицейский и его родственники владели двумя автомобилями Mercedes-Benz стоимостью более 18 млн рублей, квартирой в элитном ЖК в Уфе и коттеджем площадью 320,9 кв. метров под Уфой, и все это было куплено в 2016-2018 годах.

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