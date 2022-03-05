МЧС Башкортостана предупреждает об ухудшении погодных условий

«Ночью 06.03.2022 местами по республике Башкортостан ожидаются сильный мокрый снег, переходящий в снег, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, метель при усилении ветра до 17-22 м/с, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, ухудшение видимости в явлениях до 500 м. и менее», – говорится в сообщении МЧС.

Ветер 17-22 м/с относится к категориям «очень крепкий» и «шторм» по шкале Бофорта. Это означает, что ветер может ломать ветки деревьев и некоторые конструкции, идти против него трудно, находиться на улице может быть опасно.

При такой погоде служба рекомендует ограничить выход из зданий, если сильный ветер застал вас на улице – рекомендует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.