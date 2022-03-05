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В Уфе бухгалтера «Башавтотранса» приговорили к реальному сроку за хищение почти 17 млн рублей

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Кировский районный суд Уфы вынес приговор по делу бывшего бухгалтера ГУП «Башавтотранс».

По версии следствия, в период с 2013 по 2020 годы бухгалтер «Башавтотранса» вносила в базу заведомо ложные сведения о начислениях заработной платы – завышала суммы выплат действующим сотрудникам и проводила повторные расчеты с уже уволившимися.

После этого бухгалтер подменяла банковские реквизиты, переводя деньги на собственные и подконтрольные ей счета. Таким образом ей удалось похитить более 16,9 млн рублей, которые она потратила по своему усмотрению.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве в особо крупном размере, учел тот факт, что она признала вину и возместила более трех млн рублей, и приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Прокуратура считает наказание слишком мягким и планирует подать апелляцию.

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