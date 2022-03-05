В Башкортостане сотрудники колледжа пойдут под суд за хищение 23,8 млн рублей

Уголовное дело направлено в Илишевский районный суд, обвиняются бывший директор Башкирского аграрно-технологического колледжа Илишевского района и еще пятеро сотрудников бухгалтерского отдела.

По версии следствия, в период с 2016 по 2020 годы обвиняемые при поддержке директора колледжа вносили недостоверные сведения в платежные поручения. Деньги, предназначавшиеся для выплаты стипендий и обеспечения питанием малоимущих и детей-сирот, они присваивали себе.

Ущерб бюджету оценивается в 23,8 млн рублей. Бывший директор учреждения также обвиняется в махинациях с поставками мяса для питания студентов на сумму более 180 тысяч рублей и с документацией по ремонту котельной, в результате чего стоимость работ выросла на 297 тысяч рублей.

Обвиняемым грозит наказание по четырем статьям УК РФ, их имущество арестовано, они частично признали вину и возместили ущерб в размере 3,6 млн рублей.