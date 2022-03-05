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Утверждены 4 кандидата на пост мэра Уфы

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В Уфе состоялось заседание конкурсной комиссии, по итогам которого были определены главные кандидаты на должность главы администрации города.

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Исполняющий обязанности руководителя администрации Главы РБ Урал Кильсенбаев, возглавивший комиссию по отбору претендентов, сообщил о том, что к участию в конкурсе допущены четыре кандидата:

1. Азамат Галин – директор ООО «Аутсорсинговое агентство 102тендер.ру»;

2. Ратмир Мавлиев – бывший мэр Нефтекамска и действующий врио мэра Уфы;

3. Ильдар Чанышев – директор МУЭСП «Уфагорсвет»;

4. Артур Шайнуров – вице-президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции, советник директора ООО «Тамарикс» (по совместительству), директор ООО «Башкирская строительная компания» (по совместительству).

В остальных четырех случаях комиссия сочла, что кандидаты либо не соответствуют требованиям, либо подали неполный пакет документов.

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