Башкортостан отправил гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР

«Когда мы говорим “братский Донбасс” – это не просто слова. Мы самым тесным образом связаны с этим регионом. На этой земле наши отцы и деды громили фашистов в Великую Отечественную. Здесь воевала 112-я Башкирская кавалерийская дивизия во главе с легендарным Минигали Шаймуратовым.

Когда я был в Петровском, на братской могиле наших конников, меня поразило, с какой любовью, с каким уважением и благодарностью местные жители хранят память о воинах – сынах Башкортостана. И мы отвечаем им благодарностью.

Сегодня мы отправили гуманитарную колонну в Луганскую и Донецкую народные республики. Помощь собирали всем Башкортостаном, я благодарю всех, кто откликнулся», – подписал Радий Хабиров эти фото в Instagram.