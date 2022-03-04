В Уфе отменили конкурс на реконструкцию театра кукол

Согласно информации на сайте госзакупок, конкурс по отбору подрядчиков, назначенный на 15 марта, был отменен по инициативе Управления капитального строительства.

Это не значит, что реконструкция отменяется. Как ожидается, после внесения некоторых изменений в документацию Управление объявит новую дату проведения конкурса.

Начальная стоимость контракта оценивалась в 863,3 млн рублей. Работы должны начаться уже в 2022 году и завершиться к 2024 году. Реконструируют здание театра, демонтируют примыкающий к нему пристрой и фасад с витражами.

Рядом возведут новый многоэтажный пристрой с подвалом, в сам театр теперь будет вести отдельный вход. Также планируется благоустройство территории вокруг. После реконструкции площадь театра увеличится более чем в два раза.