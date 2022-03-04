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УМПО и «Салаватский химический завод» попали под санкции США

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Министерство финансов США обновило список санкций, введенных против предприятий, обслуживающих оборонный сектор России.

vk.com/team_umpo

Под санкции попали крупные предприятия «Салаватский химический завод» («Роскосмос») и ОДК-УМПО («Ростех»), расположенные на территории Башкортостана, оба входят в перечень стратегических организаций России.

Санкции означают, что продукция этих предприятий не сможет экспортироваться в США (а со временем – и в другие страны, которые эти санкции поддержат). В 2021 году УМПО экспортировал товары и услуги на $800 млн, но вряд ли среди основных клиентов организации есть много западных партнеров, так что можно предположить, что на деятельности завода санкции не скажутся никак.

Всего в обновленном списке санкций 42 организации и 66 российских бизнесменов и членов их семей, представляющих крупнейшие компании страны.

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