Радий Хабиров рассказал о том, каким будет парк «Патриот», строящийся под Уфой

«Наш парк "Патриот" начинает приобретать реальные очертания. И мы договорились, что первые сборы здесь пройдут уже этим летом. В июне сюда приедет первая группа курсантов – 200 человек.

Как только сойдет снег, начнем благоустройство территории. До конца года капитально отремонтируем и заново построим еще несколько зданий и объектов, в том числе автодром, зоны военно-исторической реконструкции, смонтируем вышку с десантным городком, доведем до ума "Лигу героев" – трассу по пересеченной местности. Завершим партизанскую деревню и установим военную технику.

Это первый в республике парк военно-патриотической направленности. И он должен стать местом притяжения для всех жителей. Мы хотим, чтобы сюда приезжали семьями. Пока ребята на сборах, родителям будет где провести время. Детям интересно посмотреть военную технику. Здесь же можно будет заняться спортом, прогуляться по территории, отдохнуть в кафе.

Окончательно парк "Патриот" будет готов в 2024 году. К этому времени мы планируем построить здесь конгресс-центр, мечеть, часовню, конно-спортивный и огневой центры, крытые павильоны», – написал Радий Хабиров в Instagram.