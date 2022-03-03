В Минздраве рассказали о том, грозит ли Башкортостану дефицит лекарств из-за санкций

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, дефицита лекарств в Башкортостане нет. В медучреждениях региона создан необходимый запас лекарственных средств и нет перебоев с отгрузкой лекарств в аптечные сети.

«В государственных аптеках розничной сети „Башфармация“ нет перебоев с поставками препаратов различного назначения. В прежнем режиме идут государственные закупки лекарственных препаратов для льготной категории граждан», – цитирует пресс-служба замминистра здравоохранения Ирину Кононову.

60% лекарств в аптеках сделаны в России, субстанции для них поставляют Индия и Китай, поэтому возможные санкции не повлияют на их производство.