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В Минздраве рассказали о том, грозит ли Башкортостану дефицит лекарств из-за санкций

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Из-за введения санкций против России многие жители начали массово скупать лекарственные препараты в аптеках, опасаясь наступления дефицита.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, дефицита лекарств в Башкортостане нет. В медучреждениях региона создан необходимый запас лекарственных средств и нет перебоев с отгрузкой лекарств в аптечные сети.

«В государственных аптеках розничной сети „Башфармация“ нет перебоев с поставками препаратов различного назначения. В прежнем режиме идут государственные закупки лекарственных препаратов для льготной категории граждан», – цитирует  пресс-служба замминистра здравоохранения Ирину Кононову.

60% лекарств в аптеках сделаны в России, субстанции для них поставляют Индия и Китай, поэтому возможные санкции не повлияют на их производство.

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