ГИБДД Башкортостана проводит рейды на дорогах

Операция продлится до четвертого марта, на всех дорогах республики усилен контроль за поведением пешеходов.

Всего, по данным ведомства, с начала 2022 года в Уфе зафиксировано 68 наездов на пешеходов, в большинстве случаев пострадавшие отделались травмами.

По статьям 12.29 и 12.30 КоАП за переход дороги в неположенном месте пешеход может получить устное предупреждение или штраф в 500 рублей или в 1000 рублей (если была помеха движению) за первое нарушение.