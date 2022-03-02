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ГИБДД Башкортостана проводит рейды на дорогах

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Управление ГИБДД по республике сообщает о проведении спецоперации «Пешеход», цель которой – предотвращение ДТП с участием пешеходов.

Операция продлится до четвертого марта, на всех дорогах республики усилен контроль за поведением пешеходов.

Всего, по данным ведомства, с начала 2022 года в Уфе зафиксировано 68 наездов на пешеходов, в большинстве случаев пострадавшие отделались травмами.

По статьям 12.29 и 12.30 КоАП за переход дороги в неположенном месте пешеход может получить устное предупреждение или штраф в 500 рублей или в 1000 рублей (если была помеха движению) за первое нарушение.

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