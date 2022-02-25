Уфимскую медицинскую компанию оштрафовали за ложные результаты тестов на Covid-19

По данным Роспотребнадзора, лаборатории компании «Полимед», работавшие на территории уфимского аэропорта, выдавали жителям отрицательные тесты на коронавирус, даже если болезнь была подтверждена.
Все положительные пробы на Covid-19 отправляются в лаборатории Роспотребнадзора. Специалисты ведомства отслеживали появление в республике штамма «омикрон», и когда были зафиксированы одни из первых результатов, они связались с женщиной, у которой подтвердился «омикрон», однако она сообщила им о том, что «Полимед» выдала ей отрицательный результат, и подтвердила это справкой.
После этого Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование и обнаружил несколько серьезных нарушений, в том числе еще два факта выдачи ложных справок.
18 февраля компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей и приостановили ее деятельность до устранения нарушений.
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