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Уфимскую медицинскую компанию оштрафовали за ложные результаты тестов на Covid-19

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По данным Роспотребнадзора, лаборатории компании «Полимед», работавшие на территории уфимского аэропорта, выдавали жителям отрицательные тесты на коронавирус, даже если болезнь была подтверждена.

Все положительные пробы на Covid-19 отправляются в лаборатории Роспотребнадзора. Специалисты ведомства отслеживали появление в республике штамма «омикрон», и когда были зафиксированы одни из первых результатов, они связались с женщиной, у которой подтвердился «омикрон», однако она сообщила им о том, что «Полимед» выдала ей отрицательный результат, и подтвердила это справкой.

После этого Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование и обнаружил несколько серьезных нарушений, в том числе еще два факта выдачи ложных справок.

18 февраля компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей и приостановили ее деятельность до устранения нарушений.

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