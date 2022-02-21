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В Уфе эвакуировали учащихся и сотрудников школы

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Понедельник 21 февраля в школе № 24 (​Кирзаводская, 1/3) начался с тревоги: экстренно эвакуировали учащихся и весь персонал.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, тревога была ложной: в здании произошло ложное срабатывание пожарной ситуации.

На место прибыли сотрудники МЧС и других экстренных служб, после осмотра помещений школа возобновила работу в обычном режиме.

В декабре 2021 и январе 2022 годов в Уфе прошло несколько волн массовых эвакуаций школ: неизвестные звонили по номерам экстренных служб и рассылали на почты учебных заведений сообщения о минировали. Ни в одном из случаев эти сообщения не подтвердились.

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