В Уфе эвакуировали учащихся и сотрудников школы

Как сообщили в пресс-службе МЧС, тревога была ложной: в здании произошло ложное срабатывание пожарной ситуации.

На место прибыли сотрудники МЧС и других экстренных служб, после осмотра помещений школа возобновила работу в обычном режиме.

В декабре 2021 и январе 2022 годов в Уфе прошло несколько волн массовых эвакуаций школ: неизвестные звонили по номерам экстренных служб и рассылали на почты учебных заведений сообщения о минировали. Ни в одном из случаев эти сообщения не подтвердились.