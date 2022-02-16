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В Уфе появится единая управляющая компания

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Сфера ЖКХ остается одной из главных проблем Уфы. Депутаты горсовета считают, что решить ее можно путем передачи полномочий в этой области одной организации.

ufacity.info

По решению горсовета и поручению Радия Хабирова в Уфе создадут единую управляющую компанию ООО «Моя Уфа». Она будет полностью контролироваться администрацией города.

«Моя Уфа» займется вопросами уборки улиц и обслуживания дворов, подсветки зданий, распределения жилых и нежилых помещений и так далее.

Как сообщили в мэрии, такой шаг необходим, так как городские управляющие компании сейчас – фактически банкроты. Целью создания единой управляющей компании не является получение прибыли, все деньги будут распределяться только на поставленные задачи.

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