В Уфе появится единая управляющая компания

По решению горсовета и поручению Радия Хабирова в Уфе создадут единую управляющую компанию ООО «Моя Уфа». Она будет полностью контролироваться администрацией города.

«Моя Уфа» займется вопросами уборки улиц и обслуживания дворов, подсветки зданий, распределения жилых и нежилых помещений и так далее.

Как сообщили в мэрии, такой шаг необходим, так как городские управляющие компании сейчас – фактически банкроты. Целью создания единой управляющей компании не является получение прибыли, все деньги будут распределяться только на поставленные задачи.