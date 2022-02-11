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Первый заместитель главы администрации Уфы Марат Гайфуллин подал в отставку

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Кадровые перестановки в администрации Уфы продолжаются: на этот раз должность покинул заместитель Сергея Грекова Марат Гайфуллин, отвечавший за благоустройство, ЖКХ и транспорт.

ufacity.info

В мэрии сообщили о том, что Марат Гайфуллин покинул свою должность по собственному желанию, так как планирует заняться бизнесом.

Раньше Гайфуллин был гендиректором ООО «Управляющая компания “ТАУ НефтеХим», управлял и другими крупными компаниями.

В 2021 году Радий Хабиров, критикуя ситуацию в сфере ЖКХ Уфы, угрожал Гайфуллину отставкой. Также известно, что в сентябре прошлого года в его кабинете проводились обыски, силовики изъяли некие документы. СМИ связывали это с долгостроем ЖК «Менделеевский».

В январе в отставку подал заместитель главы администрации Уфы по вопросам строительства и архитектуры Радмил Муслимов.

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