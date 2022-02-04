В Башкортостане сотрудники скорой помощи начали «итальянскую» забастовку

Первоначально сотрудники хотели отказаться работать сверхурочно и в составе неполных бригад, однако им пришлось пойти на уступки: из-за роста заболеваемости коронавирусом они согласны выезжать в неполных бригадах, но не будут работать в выходные.

Сотрудники недовольны урезанием зарплат при повышенных нагрузках: вместо положенных по нормативам девяти бригад скорой помощи работают только три-пять, на каждую из них за 12-часовую смену приходится около 9-13 вызовов.

При этом доплата водителям за сложность работы была сокращена с 11 до трех тысяч рублей, компенсация за работу в неполном составе вообще не выплачивается, были сокращены надбавки за стаж и категорию, вдвое урезана доплата за работу в ночное время, а за вредность сведена к минимальной.

После того, как о готовящейся забастовке написали СМИ, прокуратура начала проверку, однако о ее результатах ничего не слышно.

Тем временем медики проблемной Иглинской ЦРБ записали обращение в Минздрав с жалобой на нарушение трудовых прав: их также не устраивает урезание доплаты за работу в неполной бригаде, в ночное время и за сложность работы, большая текучка и нехватка кадров. Обращение подписали 95 работников больницы.

В январе мы писали о том, что скандально известного главврача Иглинской ЦРБ Жанну Карунас после прошлогодних скандалов и конфликтов с персоналом перевели на аналогичную должность в Благовещенскую ЦРБ.