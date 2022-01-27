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В Башкортостане в разы увеличился объем онлайн-торговли

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в 2020 и 2021 годах из-за несоблюдения коронавирусных ограничений регулярно приостанавливали работу торговых центров и крупных рынков.

Министр торговли и услуг Башкортостана Алексей Гусев сообщил о том, что в январе-ноябре 2021 года объем онлайн-продаж увеличился примерно на 31% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Если сравнивать с допандемийными годами (до 2020), то, по словам Гусева, «рост получился практически в 4,6 раза».

В тот же период январь-ноябрь 2021 года оборот рынка общепита в республике вырос на 7,7% и составил 23,7 млрд рублей, налоговые поступления в бюджет от предприятий общепита выросли на 15,1%.

На сегодняшний день продолжают действовать ограничения в работе общепита: рестораны, кафе и бары могут запускать только гостей с QR-кодами, если в них более 50 посадочных мест.

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