В Башкортостане дома обманутых дольщиков сдадут быстрее, чем планировалось

По словам Тимофеева, Фонд попытается сдать уже в 2022 (а не в 2023) году порядка пяти домов, квартиры в которых полагаются обманутым дольщикам Уфы.

В 2021 году порядка трех тысяч человек получили жилье или деньги, еще 4,3 тысячи человек ждут своей очереди. За время существования фонда 1740 жителям были выплачены компенсации на сумму 3,3 млрд рублей.

Ранее Владимир Путин поручил ликвидировать в стране обманутых дольщиков как класс к 2024 году, деньги на это выделяются из федерального бюджета.

18 января стало известно, что трое руководителей компании «Кил-Строй-Инвест», строившей скандальный «Миловский парк», были признаны судом виновными в мошенничестве в особо крупном размере и причинении имущественного ущерба путем обмана и получили 10 и шесть лет лишения свободы.